Ученые опровергли одну из ведущих теорий появления воды на Земле
Британские ученые из Оксфордского университета нашли доказательства, что вода на Земле появилась не из-за падения метеоритов. Это опровергает одну из ведущих теорий возникновения воды на нашей планете. Исследование опубликовано в научном журнале Icarus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Команда изучила антарктический метеорит LAR 12252 при помощи синхротронной спектроскопии XANES для поиска сероводородных соединений в матрице космического камня.
Специалисты обнаружили в породах образца нетронутые сероводородные соединения. Это говорит о том, что бомбардировка астероидов не имела отношения к формированию первых земных океанов.
По мнению ученых, вода образовалась из внутренних запасов водорода нашей планеты - его оказалось в пять раз больше, чем предполагали предыдущие модели.
"Теперь мы можем утверждать: вода - естественный продукт планетообразования, а не космическая случайность", - подчеркнул соавтор работы Джеймс Брайсон.
Открытие пересматривает сценарий появления жизни на Земле и дает инструменты для изучения воды на других планетах.
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