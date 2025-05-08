Ученые опровергли одну из ведущих теорий появления воды на Земле

Британские ученые из Оксфордского университета нашли доказательства, что вода на Земле появилась не из-за падения метеоритов. Это опровергает одну из ведущих теорий возникновения воды на нашей планете. Исследование опубликовано в научном журнале Icarus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда изучила антарктический метеорит LAR 12252 при помощи синхротронной спектроскопии XANES для поиска сероводородных соединений в матрице космического камня.

Специалисты обнаружили в породах образца нетронутые сероводородные соединения. Это говорит о том, что бомбардировка астероидов не имела отношения к формированию первых земных океанов.

По мнению ученых, вода образовалась из внутренних запасов водорода нашей планеты - его оказалось в пять раз больше, чем предполагали предыдущие модели.

"Теперь мы можем утверждать: вода - естественный продукт планетообразования, а не космическая случайность", - подчеркнул соавтор работы Джеймс Брайсон.

Открытие пересматривает сценарий появления жизни на Земле и дает инструменты для изучения воды на других планетах.