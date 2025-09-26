Китайская малышка покорила соцсети ночной генеральной уборкой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Родители показали, как их дочь проснулась глубокой ночью не от плохого сна, а с желанием навести порядок. Пока вся семья спала, она устроила дома настоящую генеральную уборку. В итоге успешно закончив, малышка подошла к родителям, нежно поцеловала их и вернулась в кроватку досматривать сны.

