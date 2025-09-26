https://news.day.az/unusual/1783572.html Китайская малышка покорила соцсети ночной генеральной уборкой - ВИДЕО Китайская малышка покорила соцсети ночной генеральной уборкой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Родители показали, как их дочь проснулась глубокой ночью не от плохого сна, а с желанием навести порядок. Пока вся семья спала, она устроила дома настоящую генеральную уборку.
Родители показали, как их дочь проснулась глубокой ночью не от плохого сна, а с желанием навести порядок. Пока вся семья спала, она устроила дома настоящую генеральную уборку. В итоге успешно закончив, малышка подошла к родителям, нежно поцеловала их и вернулась в кроватку досматривать сны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
