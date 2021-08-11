В северных районах Турции сели и наводнения

- есть погибшие и пропавшие без вести

Интенсивные дожди вызвали сели и наводнения в провинциях Быртын, Синоп и Кастамону на севере Турции.

Как сообщает Day.Az, многие населенные пункты затопило водой, сель вызвал оползни в некоторых районах.

Как сообщил CNN-Türk глава муниципалитета села Зефер провинции Бартын Васфи Яман, из-за селя нарушена связь с центром района Улус, некоторые дома разрушились, пропала без вести 80-летняя женщина, один человек умер от сердечной недостаточности, есть пострадавшие.

Метеорологи предупредили о том, что сегодня в некоторых районах на черноморском побережье Турции и в Токате, Эрзинджане, Гюмюшане, Байбурте ожидаются сильные