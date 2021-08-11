https://news.day.az/world/1368960.html В северных районах Турции сели и наводнения - есть погибшие и пропавшие без вести
В северных районах Турции сели и наводнения - есть погибшие и пропавшие без вести
Интенсивные дожди вызвали сели и наводнения в провинциях Быртын, Синоп и Кастамону на севере Турции.
Как сообщает Day.Az, многие населенные пункты затопило водой, сель вызвал оползни в некоторых районах.
Как сообщил CNN-Türk глава муниципалитета села Зефер провинции Бартын Васфи Яман, из-за селя нарушена связь с центром района Улус, некоторые дома разрушились, пропала без вести 80-летняя женщина, один человек умер от сердечной недостаточности, есть пострадавшие.
Метеорологи предупредили о том, что сегодня в некоторых районах на черноморском побережье Турции и в Токате, Эрзинджане, Гюмюшане, Байбурте ожидаются сильные
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре