В США работают над планом по переходу Газы под контроль Палестины

Представители администрации президента США Джо Байдена с середины октября занимаются разработкой многоэтапного плана по постконфликтному управлению сектором Газа. Он предусматривает переход региона под контроль палестинских властей после временного периода задействования международных сил для стабилизации ситуации в анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Politico сообщили два американских чиновника.

По информации собеседников издания, чиновники из Госдепартамента, Белого дома и других ведомств уже несколько недель обсуждают предложения касательно будущего устройства Газы в многочисленных программных документах и на межведомственных совещаниях. Общая концепция сводится к "многоэтапному восстановлению Газы после окончания тяжелых боев между израильскими войсками и боевиками [палестинского движения] ХАМАС". Американские стратеги полагают, что "для стабилизации обстановки в регионе в ближайшие сроки потребуются международные силы, а в долгосрочной перспективе власть перейдет к модернизированной Палестинской автономии".

Как говорят чиновники, такое решение неидеально, но жизнеспособно и представляется лучшим из доступных вариантов для управления Газой по завершении операции Израиля. Оно может "поставить США на путь конфронтации с израильским правительством", которое ранее давало понять о неприемлемости такого сценария, отметила газета. В то же время собеседники Politico подчеркнули, что планы американской стороны находятся на начальном этапе разработки, а их реализация "зависит от множества непредсказуемых переменных". Американские официальные лица ожидают, что тяжелые бои в палестинском анклаве "продлятся еще как минимум несколько недель", добавило издание.

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