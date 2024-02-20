Из Лянкярана в Баку: "The Müqəssir" о шансе изменить жизнь

Коллектив Лянкяранского государственного драматического театра представил в Баку на сцене зала Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) спектакль "The Müqəssir", поставленный по произведению Абдуррагим бека Хагвердиева "Kimdir müqəssir?" ("Кто виноват?"), сообщает Day.Az.

Показ прошел в рамках проекта "Qonaq teatr" (Театр-гость), реализуемого министерством культуры и Союзом театральных деятелей Азербайджана.

Режиссером-постановщиком спектакля является Абдулла Эльшадлы, художник-постановщик - Тарлан Садыгов, композитор - Азер Гаджиаскерли. Роли исполнили - народный артист Габиль Гулиев, актеры Салех Азимзаде, Вафа Гаджизаде, Низами Гурбанов, Гюнель Аббасзаде, Малейка Джафарова, Теймур Гаджизаде и Амиль Ибрагимлы.

По сюжету мужчине и женщине дается шанс изменить свою жизнь, однако они не выдерживают испытаний.

После показа спектакля, который был принят публикой с большим интересом, режиссеру Абдулле Эльшадлы была вручена почетная грамота Союза театральных деятелей Азербайджана.

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