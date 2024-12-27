В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова подвели итоги Международного литературного конкурса

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова при содействии министерства науки и образования Азербайджана и NG Creators Club прошла встреча по итогам Международного литературного конкурса на лучшее эссе по мотивам фантастического рассказа "Метроном" известного писателя-фантаста, ученого-астрофизика, бакинца Павла Амнуэля, сообщает Day.Az.

На открытии директор Центра Анна Ибрагимбекова отметила, что подводятся итоги третьего по счету конкурса среди учащихся из цикла литературного проекта "Фантастическое наследие" на лучшее эссе по мотивам произведений в жанре фантастики бакинских писателей-фантастов прошлых десятилетий.

Вниманию гостей были представлены фильм о творчестве выдающегося писателя и драматурга, народного писателя Азербайджана Максуда Ибрагимбекова (1935 - 2016) и видеообращение писателя Павла Амнуэля к участникам конкурса.

Члены жюри конкурса - директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова, член Союза фотографов Азербайджана Анна Ибрагимбекова (председатель), член Союза писателей, руководитель отдела мировой литературы Института литературы НАНА Гюляр Абдуллабекова, председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Любовь Якунина, член Союза писателей, главный редактор журнала "Русский язык и литература" Флора Наджи, член Союза писателей, писатель-фантаст Павел Амнуэль, член Союза писателей, писатель-фантаст Александр Хакимов, заслуженный научный сотрудник Московского государственного университета, психолог Александр Войскунский, член Союза фотографов, арт-директор Рустам Гусейнов, директор NG Creators Club Натиг Алиев. Координатор проекта - представитель Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Рафига Гасанзаде.

Участники конкурса - учащиеся средних школ города Баку, студенты Бакинского государственного университета, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли были отмечены дипломами.

Гостям была представлена также презентация со снимками участников о местах предполагаемого визита пришельцев и возможные координаты установки Метронома со своим космическим отсчетом времени в Ичеришехер, продемонстрирована авторская версия Анны Ибрагимбековой на заданную тему.

Следует отметить, что этот год для писателя юбилейный. Ранее по инициативе Республиканского центра развития детей и молодежи состоялось мероприятие, посвященное 80-летию Павла Амнуэля, позже прошла встреча писателя с главным редактором издания "Мир литературы", генеральным директором ПЕН-клуба Эльмаром Шейхзаде и поэтессой, членом Союза Британского общества поэзии Лейли Салаевой.

В завершение было объявлено об инициировании следующего конкурса на лучшее эссе по мотивам произведений писателя-фантаста Александра Хакимова, 65-летие которого будет в 2025 году.