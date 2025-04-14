Советник Трампа ответил Маску

Советник бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро заявил, что не испытывает конфликта с Илоном Маском, несмотря на публичные оскорбления в свой адрес со стороны главы Департамента эффективности правительства США (DOGE).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Axios.

"У нас с Илоном всё отлично. Никаких проблем", - прокомментировал Наварро.

Он также добавил, что называет произошедшее незначительным и подчеркнул: "Меня называли и похлеще". По его словам, отношения с Маском остаются нормальными.