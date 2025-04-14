https://news.day.az/world/1744598.html Советник Трампа ответил Маску Советник бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро заявил, что не испытывает конфликта с Илоном Маском, несмотря на публичные оскорбления в свой адрес со стороны главы Департамента эффективности правительства США (DOGE). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Axios.
Советник Трампа ответил Маску
Советник бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро заявил, что не испытывает конфликта с Илоном Маском, несмотря на публичные оскорбления в свой адрес со стороны главы Департамента эффективности правительства США (DOGE).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Axios.
"У нас с Илоном всё отлично. Никаких проблем", - прокомментировал Наварро.
Он также добавил, что называет произошедшее незначительным и подчеркнул: "Меня называли и похлеще". По его словам, отношения с Маском остаются нормальными.
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