Пентагон оценил работу спецпосланника Трампа в переговорах с Ираном

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф фантастически работает при переговорах с Ираном.

Так оценил его усилия глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он положительно оценил участие Уиткоффа во встрече представителей США и Ирана, прошедшей в Омане, и надеется, что спецпосланник повторит свой успех во время следующего раунда переговоров, намеченных на субботу.

Американский президент Дональд Трамп серьезно настроен достичь соглашения с Тегераном по ядерной программе, отметил министр обороны, добавив, что если этого не удастся добиться путем переговоров, то у Вашингтона есть другие варианты решения вопроса, в том числе с участием военного ведомства.