Назван самый мощный смартфон в мире

Десятку самых производительных Android-смартфонов составили исключительно модели с процессором Snapdragon 888.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, итоги мая подвел популярный бенчмарк AnTuTu.

Наиболее мощным оказался Black Shark 4 Pro - геймерская трубка от суббренда Xiaomi набрала в тесте 830 тысяч баллов. В целом все смартфоны, попавшие в рейтинг, оснащены чипом Snapdragon 888 от Qualcomm и отличаются большой памятью (12/256 ГБ). Разница между победителем и аутсайдером составляет меньше 30 тысяч баллов.

Гораздо более разнообразным оказался рейтинг смартфонов средней ценовой категории - по итогам мая мощнее всех оказался Xiaomi Mi 11 Lite 5G с процессором Snapdragon 780G. А вот второе место оказалось у смартфона с чипом MediaTek Dimensity 820 - Redmi 10X Pro 5G. Эта модель удерживает позиции среди самых производительных с июня прошлого года.

Наиболее производительным мобильным устройством на сегодня AnTuTu назвал планшет от Apple - iPad Pro 12.9 (2021) с чипом M1.