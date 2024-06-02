Богатейшие кланы мира назвали самую большую угрозу

Семьи миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии рассказали о самых значимых рисках для бизнеса на ближайшие пять лет.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос компании UBS Group AG, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Богатейшие кланы мира указали, что наибольшую угрозу они ощущают от планов правительств повысить налоги. Также в их списке оказались такие пункты как "крупный геополитический конфликт" и "кризис финансового рынка". При этом конфликты уровня.

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