Криминальная олигархия Армении обогащала себя за счет конфликта в Карабахе

На протяжении 30 лет карабахский конфликт подпитывал и обогащал криминальную олигархию Армении и диаспоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал армянский историк Гаянэ Айвазян.

"И криминальная олигархия не хочет отступать: трудно сказать, каковы расчеты ее идеологов, постоянно разжигающих вопрос Карабаха и главным образом продлевающих анклавное положение Армении в условиях происходящих геополитических перемен. Но учитывая грабительский и анклавный характер криминально-олигархического капитализма, не нужно надеяться, что представители этого капитала готовятся повторно уточнить свою позицию в новых условиях.

То, свидетелями чего мы являемся - от эмбарго на турецкие товары и повышения цен до инцидентов на границе, - преследует лишь одну цель: возможно дольше провоцировать деблокаду и продлевать существование закрытого анклава",- отмечает армянский историк.

По его словам, этому анклавному капитализму служат от детских садов до университетов и политических аналитиков, которые производили мейнстрим-идеологии, впрыскивая в людей страх и калеча их во имя анклавного капитала.

"Школы и академии воспроизводят нацистские идеи, постоянно генерирующие имитацию защиты людей от внешних врагов, на деле же - изолирующие и порабощающие их. Нельзя бесконечно и непрестанно принимать весь этот навязываемый сверху мусор в качестве знания, формы жизни, уклада",- отмечает он.