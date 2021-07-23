Попытки Армении обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций неприемлемы.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана в связи с обстрелом армянской стороной позиций Вооруженных сил Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе в Кельбаджарском районе.

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