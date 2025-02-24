Дружба, политическое взаимопонимание с Азербайджаном, союз мыслей и действий на международном уровне хорошо известны

В апреле, Иншаллах, в конце апреля, как только все будет обсуждено и решено, я вновь буду глубоко польщен и чрезвычайно рад принять Вас в Исламабаде для подписания этих соглашений на сумму 2 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Это будет первым качественным скачком в наших торговых и инвестиционных отношениях и очень важным показателем наших братских связей", - отметил премьер-министр Пакистана, подчеркнув, что дружба, политическое взаимопонимание с Азербайджаном, союз мыслей и действий на международном уровне, на международных форумах хорошо известны.

"Но я думаю, что в этом смысле наши отношения в сфере бизнеса, торговли и инвестиций не отражают истинную силу наших связей. Думаю, что сегодня мы достигли этой цели, и, иншаллах, через месяц мы отпразднуем претворение этого великого решения в действие", - добавил он.