Тяжелое ДТП в Дагестане, пострадали граждане Азербадйжана

21 июля 2018 14:32

Неподалеку от города Избербаша на востоке Дагестана произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля. Об этом сообщила РБК представитель минздрава республики, передает Day.Az.

Два человека погибли на месте происшествия, еще 10 пострадали, их госпитализировали в медицинские учреждения. Как отметили в ведомстве, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, остальных - легкой и средней степени тяжести. Среди пострадавших и погибших детей нет.

"На данный момент в больнице остаются трое пострадавших, в том числе тяжело раненый. Двоих перевезли на лечение в Махачкалу, остальных отпустили на амбулаторное лечение", - добавила представитель регионального минздрава.

Все пострадавшие, уточнили в ведомстве, являются гражданами Азербайджана, пассажиры "Газели" направлялись на работу в Дагестан.

Позже в разговоре с "Интерфаксом" представитель республиканского министерства сообщила, что пятеро пострадавших уже выписаны из больницы. Двоих доставили в Махачкалу в ортопедо-травматологический центр, еще трое, в числе которых и тяжело раненый, остаются в больнице Избербаша.
 

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