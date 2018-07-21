Тяжелое ДТП в Дагестане, пострадали граждане Азербадйжана

Неподалеку от города Избербаша на востоке Дагестана произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля. Об этом сообщила РБК представитель минздрава республики, передает Day.Az.



Два человека погибли на месте происшествия, еще 10 пострадали, их госпитализировали в медицинские учреждения. Как отметили в ведомстве, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, остальных - легкой и средней степени тяжести. Среди пострадавших и погибших детей нет.



"На данный момент в больнице остаются трое пострадавших, в том числе тяжело раненый. Двоих перевезли на лечение в Махачкалу, остальных отпустили на амбулаторное лечение", - добавила представитель регионального минздрава.



Все пострадавшие, уточнили в ведомстве, являются гражданами Азербайджана, пассажиры "Газели" направлялись на работу в Дагестан.



Позже в разговоре с "Интерфаксом" представитель республиканского министерства сообщила, что пятеро пострадавших уже выписаны из больницы. Двоих доставили в Махачкалу в ортопедо-травматологический центр, еще трое, в числе которых и тяжело раненый, остаются в больнице Избербаша.

