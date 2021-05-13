https://news.day.az/society/1342399.html На одном из проспектов столицы образовалась крупная пробка - ФОТО
На одном из проспектов столицы образовалась крупная пробка - ФОТО
На участке проспекта Метбуат в Ясамальском районе Баку - от его пересечения с улицей Мамеда Рагима до пересечения с улицей Аббаса Мирзы Шарифзаде - проводятся ремонтные работы, сообщает в Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
В связи с этим движение на этом участке проспекта ограничено. Движение транспорта временно организовано по встречной полосе.
Из-за ремонтных работ на участке проспекта Метбуат и улицы Шарифзаде образовался затор.
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