На одном из проспектов столицы образовалась крупная пробка

На участке проспекта Метбуат в Ясамальском районе Баку - от его пересечения с улицей Мамеда Рагима до пересечения с улицей Аббаса Мирзы Шарифзаде - проводятся ремонтные работы, сообщает в Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В связи с этим движение на этом участке проспекта ограничено. Движение транспорта временно организовано по встречной полосе.

Из-за ремонтных работ на участке проспекта Метбуат и улицы Шарифзаде образовался затор.