«Формула-1» откажется от гонок в Америке

Руководство "Формулы-1" отказалось от планов проведения гонок в США, Канаде, Мексике и Бразилии. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение не проводить этапы "Формулы-1" в Северной и Южной Америке связано с желанием избежать распространения коронавируса. Впервые старт гоночной серии пройдет в португальском Портимане.

"Учитывая природу COVID-19, местные ограничения, а также безопасность наших коллег, мы решили, что проводить старты в Бразилии, Мексике и США в нынешнем сезоне не представляется возможным", - сообщили в организации. Этапы помимо Портимана пройдут в Италии и Германии.

Таким образом, "Формула-1" отменила уже 11 стартов из-за пандемии. Организация отказалась от гонок в Австралии, Франции, Нидерландах, Азербайджане, Сингапуре и Японии. Обновленный календарь состоит из 13 этапов. Финальные гонки пройдут в середине декабря в Бахрейне и Абу-Даби.