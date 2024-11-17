"Участие гостей из разных стран в мероприятии является положительным моментом".

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, рассказывая о мероприятии в поддержку COP29, прошедшем под лозунгом "Греби в чистой воде!".

Он рассказал, что основная цель мерпориятия - привлечь внимание к водным проблемам:

"Сегодня в Баку проходит очередное спортивное мероприятие. Благодарю Федерацию гребли и каноэ Азербайджана, организатора мероприятия. Положительным моментом является присутствие гостей из разных стран. Как вы знаете, сегодня Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации каноэ Томасом Конецко, президентом Международной федерации гребли Жаном-Кристофом Ролланом и президентом Международной федерации лодок-драконов Клаудио Шерми. Особое значение имеет и тот факт, что данное мероприятие проводится в рамках COP29. Девиз нашего мероприятия - "Греби в чистой воде!" Из названия мероприятия также понятно , что наша главная цель - привлечь внимание к водным проблемам".