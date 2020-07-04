Археологи впервые нашли поселения аборигенов на дне Индийского океана
На дне Индийского океана археологи впервые обнаружили следы древних поселений аборигенов. Об этом сообщает журнал PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Доцент Университета Флиндерса и один из авторов исследования Джонатан Бенджамин рассказал, что треть территории Австралии была затоплена после завершения ледникового периода. Вместе с ней под воду ушли и первые поселения древних людей.
Ученые проводили подводные работы у западного берега Австралии, в окрестностях архипелага Дампье, так как недалеко на суше были найдены рисунки, орудия труда и другие следы жизни древних аборигенов.
За два года раскопок на дне океана Бенджамин и его команда нашли примерно три сотни орудий труда и других артефактов в отложениях почвы и песка. Они обнаружили следы сразу двух стоянок аборигенов, возраст одной из них - около 7 тыс. лет, другой - превышает 8,5 тыс. лет.
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