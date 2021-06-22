Семья в США лишилась крупного выигрыша в лотерею

Семья из американского города Де-Мойн, штат Айова, лишилась крупного выигрыша в лотерею из-за того, что слишком поздно проверила лотерейный билет. Об этом сообщает издание Local 4, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26 ноября 2019 года Клара Хэнэуэлт (Clara Hanawalt) купила лотерейный билет и забыла о нем. В феврале 2021 года ее муж Брэдли Хэнэуэлт (Bradly Hanawalt) нашел его в автомобиле жены и решил проверить. Оказалось, что семья выиграла 100 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей).

8 февраля Хэнэуэлты обратились за получением денежного приза, однако оказалось, что срок получения выигрыша истек 30 ноября 2020 года.

"Не так обидно, что у меня и до этого не было таких денег, как то, что у меня могли бы быть такие деньги. У меня шесть дочерей, и было бы здорово помочь им с оплатой счетов и решением других проблем", - сказал Брэдли.

Клара просила организаторов лотереи сделать для нее исключение, так как в ноябре она болела COVID-19, но те не пошли ей навстречу.

"Мы сочувствуем этим ребятам. Но закон штата Айова и наши правила четко разъясняют, что по истечении срока выигрыш не может быть получен", - сказала представитель лотереи Мэри Нюбауэр.

Хэнэуэлт рассказал о вере жены в то, что им все же снова повезет. Она продолжает покупать лотерейные билеты каждую неделю.