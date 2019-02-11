Пророчество о конце света: В Палестине рухнул Дуб Авраама - ВИДЕО

На святой земле заметили предвестник апокалипсиса. В Палестине рухнул Дуб Авраама, который простоял больше пяти тысяч лет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Согласно Библии, именно под ним патриарху Аврааму явилась Святая Троица, а смерть этого дуба по преданию является одним из признаков приближающегося конца света.

Паломники увидели обломки дерева. Вообще дуб признали мертвым еще в 1996 году, тогда он засох, а сейчас начал осыпаться. Однако по словам представителей русской духовной миссии из корней дерева сейчас произрастают два новых деревца. Это дает верующим основание считать, что мир помилован.

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