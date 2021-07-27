В Турции осудили заявление ЕС о Кипре

Анкара считает, что позиция Евросоюза по поводу открытия квартала Вароша в кипрском городе Фамагуста не имеет юридических оснований. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя МИД Турции Танжу Бильгича, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы осуждаем сделанное от имени ЕС заявление касательно Мараша [турецкое название Вароши]. Подобные заявления не подкреплены фактами и отражают только взгляды греческой стороны, а также не имеют, с нашей точки зрения, ценности и юридических оснований. Эта предвзятая позиция ЕС изложена под предлогом солидарности с членами сообщества и не может способствовать решению каких-либо проблем", - отметил Бильгич.