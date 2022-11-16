Землетрясение в Канаде

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в тихоокеанской провинции Британская Колумбия.

Об этом сообщила в среду Государственная служба Канады по наблюдению за землетрясениями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, очаг залегал на глубине 9,5 км, а эпицентр находился в 131 км к северо-западу от населенного пункта Форт Сент-Джон. Пострадавших и разрушений нет.