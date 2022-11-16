https://news.day.az/world/1511945.html Землетрясение в Канаде
Землетрясение в Канаде
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в тихоокеанской провинции Британская Колумбия.
Об этом сообщила в среду Государственная служба Канады по наблюдению за землетрясениями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, очаг залегал на глубине 9,5 км, а эпицентр находился в 131 км к северо-западу от населенного пункта Форт Сент-Джон. Пострадавших и разрушений нет.
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