Yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatında qız boksçuların mübarizəsinə yekun vurulub.
Day.Az xəbər verir ki, Boks Mərkəzində təşkil olunan yarışda 9 çəki dərəcəsi üzrə mükafatçılar müəyyənləşib.
Nigar Babazadə, Aysel Fərəcova, Aydan İsmayıllı, Leyla Mahmudlu, Alsu Cəfərova, Cəmilə Muradlı, Zöhrə İmanova, Fidan Bakarova və Xumar Cəfərli U-17 Azərbaycan çempionatının qalibi adına yiyələniblər.
U-17 Azərbaycan çempionatı
Qızlar
44 kiloqram çəki dərəcəsi üzrə:
3-cü yer uğrunda: İlayda Allahquliyeva (Sumqayıt) - Minayə Gözəlova ("Qızıl əlcək" İK) - ikinci qalib elan olunub.
Final: Səminə Səmədzadə (Astara) - Nigar Babazadə (RKİM) - 1:4.
45 kiloqram çəki dərəcəsi üzrə:
3-cü yer uğrunda: Vəfa Çıraqlı ("Qızıl əlcək" İK) - Esmira Nəhmətova ("Səbail" İK) - birinci qalib elan olunub.
Final: Aysan Miriyeva (RİM-1) - Aysel Fərəcova (RİM-1) - 1:4.
48 kiloqram çəki dərəcəsi üzrə:
3-cü yer uğrunda: Zərinə Vəlizadə (888 BK) - Tunca Mürşüdova (Şabran).
Final: Yeganə Rəhimova ("Qızıl əlcək" İK) - Aydan İsmayıllı ("Neftçi" İK) - 1:4.
50 kiloqram çəki dərəcəsi üzrə:
3-cü yer uğrunda: Xədicə Vəlizadə ("Alp Turan" İK) - Yağmur Şahniyarova (Hövsan OİK) - 1:4.
Final: Leyla Mahmudlu (DİN İC) - Fatimə Məmmədli ("AzSport" BK) - 5:0.
52 kiloqram çəki dərəcəsi üzrə:
3-cü yer uğrunda: Jasmin Əmirova ("Berzloy" İK) - Ayan Novruzlu (RM İK) - ikinci qalib gəlib.
Final: Alsu Cəfərova (FHN İK) - Kəmalə Həsənova (DİN İC) - 5:0.
57 kiloqram çəki dərəcəsi üzrə:
3-cü yer uğrunda - Nazlı Cəfərzadə (DİN İC) - Fatimə Əliyeva ("Ağa" İK) - ikinci qalib gəlib.
Final - Emiliya Beydullayeva ("Firuz" BK) - Cəmilə Muradlı (Sumqayıt) - 0:5.
63 kiloqram çəki dərəcəsi üzrə:
3-cü yer uğrunda: Duyğu Əliyeva ("Roman" İK) - Aylin Əsgərova (Gəncə OİK) - birinci qalib elan olunub.
Final: Zöhrə İmanova (Ağstafa) - Gülşən Rüstəmzadə ("Rmona" İK) - birinci qalib gəlib.
66 kiloqram çəki dərəcəsi üzrə:
3-cü yer uğrunda: Aynur Vəlizadə ("Qızıl əlcək" İK) - Qızbəs Yusubova (DİN İC) - ikinci qalib gəlib.
Final: Səma Abbasova ("Dəmir Yumruq" BİK) - Fidan Bakarova (Sumqayıt) - 0:5.
80 kiloqram çəki dərəcəsi üzrə:
3-cü yer uğrunda: Nuray Əlimərdanova (Şabran) - Ayan Cəfərova (Lənkəran-Təhsil) - birinci qalib gəlib.
Final: Xumar Cəfərli (Şabran) - Rəmziyə Cəfərova ("AzSport" BK) - 5:0.
