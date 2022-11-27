Азербайджан превратился в крупный транспортный хаб благодаря стратегии экономического развития Ильхама Алиева

Я был глубоко впечатлен итогами совместной международной конференции с участием Президента Ильхама Алиева, которая длилась 2,5 часа. Лидер Азербайджана ответил в совокупности на 16 очень сложных вопросов, раскрывая все аспекты каждого вопроса. Будучи проницательным человеком Президент Азербайджана отвечал на все вопросы в уважительной манере. На моей практике не было ни одного другого лидера страны (включая мою собственную страну), который когда-либо в такой уверенной манере давал бы ответы на многие очень острые вопросы. Я очень благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за ответ на мой вопрос, который был достаточно конкретным, целенаправленным, знать ответ на который мне действительно была нужно для дальнейшей деловой жизни. И теперь я понимаю конкретную ситуацию намного лучше. Так что конференция произвела на меня глубокое впечатление.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

По мнению нашего собеседника, в свете последних геополитических изменений роль Среднего коридора может многократно возрости.

"Раньше большой грузопоток шел из Китая и Центральной Азии в Европу и в обратном направлении через Россию. Но сейчас, после применения санкций в отношении транзита через территорию России, крупные судоходные компании опасаются политических рисков и надежности этой дороги. А Средний коридор раньше рассматривался как второстепенный транспортный маршрут, то есть как маршрут, который будет использоваться в качестве дополнения к основному маршруту в Россию", - пояснил бывший посол США в Азербайджане.

Как подчеркнул член правления Джеймстаунского фонда, сейчас Средний коридор превращается в основной транзитный маршрут.

"Средний коридор сталкивается с таким большим трафиком, что возникают узкие места. На совместной международной конференции и на встрече в Алятском международном порту велись обсуждения для устранения этих узких мест. Что приведет к увеличению объема и скорости, с которой груз будет доставляться по контейнерам, судам, железным дорогам в рамках Среднего коридора. Для этого Азербайджан укрепляет сотрудничество с Турцией, Грузией, а также центральноазиатскими партнерами. Это приведет к серьезным инвестициям, которые навсегда сделают Средний коридор главной транзитной дорогой", - сообщил он.

Американский политолог далее заявил, что Средний коридор может дополнить другие транзитные маршруты (Восток-Запад, Север-Юг), что повысит стратегическое значение Азербайджана не только как транзитного узла, но и как узла вокруг всех других узлов.

"Как мы узнали от друзей из Алятского международного порта, в радиусе 1000 километров от Баку находится транзитный маршрут, услугами которого пользуются 140 миллионов человек. Так что благодаря правильной стратегии развития Азербайджан превращается в центр всех хабов и Средний коридор является ключевым инструментом в этом достижении. Благодаря разумным инвестициям, политике и геополитической стратегии Азербайджан стал позиционировать себя как критически важный транзитный узел", - резюмировал Мэтью Брайза.

Отметим, что 25 ноября в Баку в Университете ADA состоялась международная конференция "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции были обсуждены аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, с этой точки зрения состоялся обмен мнениями по таким темам, как значимость Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые создаст коридор Восток-Запад, расширение и диверсификация международных грузоперевозок.

Абдул Керимханов