Замминистра о роли ИКТ в формировании человеческого капитала в Азербайджане

Информационно-коммуникационные технологии играют важную роль в формировании человеческого капитала. Об этом сказал во вторник на представлении победителей конкурса Microsoft Imagine Cup Azerbaijan заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, человеческий капитал формируется либо за счет образования, либо вне. "Участие студентов в Microsoft Imagine Cup является для них второй возможностью и направлением формирования человеческого капитала. Столь значимый интеллектуальный конкурс в будущем будет играть важную роль в карьерном росте, в выборе направления деятельности и позволит быть конкурентоспособным на рынке труда. Приведут пример успех выпускника лянкяранского лицея Рустама Гашимова. Он после завершения учебы в лицее поступил с турецкий вуз. В 2014 году он устроился на работу в Microsoft, а в настоящее время работает ведущим специалистом в головном офисе Facebook", - сказал Гурбанов.

Внедрение ИКТ, по словам замминистра, оговорено в принятой в 2013 году Госстратегии развития образования в Азербайджане. Согласно данной стратегии в школах с первого по 11 классы проводятся уроки информатики, а в вузах готовятся специалисты по информационным технологиям.

"Информационные технологии широко применяются в процессе информатизации и управления образованием. Например, сегодня прием в первые классы, принятие на работу преподавателей, перевод студентов и т.д. осуществляются с использованием информационных технологий. Для этого не требуется посещения министерства и не требуется использования бумажных носителей. Все осуществляется в электронной форме", - сказал замминистра.

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