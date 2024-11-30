Гимнастический календарь на конец года

Четыре мероприятия до конца года остается в календаре Федерации гимнастики Азербайджана.

Как передает İdman.biz, 7 декабря сегодня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики первенство страны и чемпионат Баку по тамблингу.

В тот же день состоится первенство Азербайджана и чемпионат города по батутной гимнастике.

14-15 декабря на Национальной арене гимнастики пройдет международный турнир среди "художниц" "Зимняя сказка".

А последним мероприятием года станет новогоднее шоу "Щелкунчик" 15 декабря.