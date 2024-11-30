https://news.day.az/sport/1711807.html

Гимнастический календарь на конец года

Четыре мероприятия до конца года остается в календаре Федерации гимнастики Азербайджана. Как передает İdman.biz, 7 декабря сегодня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики первенство страны и чемпионат Баку по тамблингу. В тот же день состоится первенство Азербайджана и чемпионат города по батутной гимнастике.