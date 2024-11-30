https://news.day.az/sport/1711807.html Гимнастический календарь на конец года Четыре мероприятия до конца года остается в календаре Федерации гимнастики Азербайджана. Как передает İdman.biz, 7 декабря сегодня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики первенство страны и чемпионат Баку по тамблингу. В тот же день состоится первенство Азербайджана и чемпионат города по батутной гимнастике.
Гимнастический календарь на конец года
Четыре мероприятия до конца года остается в календаре Федерации гимнастики Азербайджана.
Как передает İdman.biz, 7 декабря сегодня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики первенство страны и чемпионат Баку по тамблингу.
В тот же день состоится первенство Азербайджана и чемпионат города по батутной гимнастике.
14-15 декабря на Национальной арене гимнастики пройдет международный турнир среди "художниц" "Зимняя сказка".
А последним мероприятием года станет новогоднее шоу "Щелкунчик" 15 декабря.
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