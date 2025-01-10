Лучшие зимние направления: где провести январь в путешествии?

Международное туристическое издательство Lonely Planet опубликовало свой список мест для посещения в начале следующего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на издательство, в него вошли как пляжные направления, такие как Таиланд и Карибы, так и зимние курорты, например, Норвегия и Япония.

Лучшие места для путешествий в январе, по версии Lonely Planet: