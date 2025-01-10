Лучшие зимние направления: где провести январь в путешествии?

Международное туристическое издательство Lonely Planet опубликовало свой список мест для посещения в начале следующего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на издательство, в него вошли как пляжные направления, такие как Таиланд и Карибы, так и зимние курорты, например, Норвегия и Япония.

Лучшие места для путешествий в январе, по версии Lonely Planet:

  • Канарские острова, Испания - идеальный выбор для тех, кто мечтает насладиться теплом и солнцем среди европейской зимы.
  • Генуя, Чинкве-Терре и Лигурийские Альпы, Италия - места, раскрывающие настоящий шарм Италии, где зимнее спокойствие позволяет глубже погрузиться в культуру и природу.
  • Аризона и Юта, США - для любителей зимнего хайкинга, где величественные каньоны и пустынные пейзажи приобретают особую красоту под мягким зимним солнцем.
  • Будапешт, Венгрия - город, зимой превращающийся в оазис релаксации благодаря знаменитым термальным ваннам и романтической атмосфере.
  • Ангилья, Карибский регион - воплощение тропического рая с белоснежными пляжами и спокойными водами.
  • Керала, Индия - край гармонии и релакса с традиционными аюрведическими процедурами.
  • Южный Таиланд - пляжный отдых с кристально чистой водой, пальмами и безмятежной атмосферой.
  • Гора Кения, Кения - вызов для искателей приключений, где вершины Африки становятся мечтой каждого альпиниста.
  • Тюбу, Япония - зимняя сказка для любителей снега с прекрасными горнолыжными курортами.
  • Сидней, Австралия - центр культурных событий и фестивалей, где лето в разгаре, а атмосфера заряжает энергией.
  • Шпицберген, Норвегия - магическое северное сияние, завораживающее и создающее незабываемые впечатления.