В северо-восточной провинции Таиланда под названием Кхонкэн получили распространение "магические карты", которые позиционируются как средство от всех болезней. Выяснилось, что карты испускают радиоактивное излучение, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На карточках нет информации о целебных свойствах. Однако компания, поставляющая их (Expert Pro Network), сообщает потенциальным покупателям, что карты несут в себе "энергию", которая лечит недуги и укрепляет здоровье. На внешней стороне чудо-предмета написано "карту шакти", что означает нечто вроде "карта Силы".

За исцеление от всех болезней берут не так уж и дорого - 1500 батов цена одной карты. Счастливые обладатели "карту шакти" прикладывают их к разнообразным частям своего тела и даже "заряжают" ими питьевую воду.

Оказалось, что заряжать воду волшебными картами и правда можно - уже доказано, что излучение карты имеют. Радиоактивное.

Специалисты по ядерным технологиям в Таиланде, проверяя новинку, зафиксировали уровень радиации до 40 мкЗв в час - это более чем в 200 раз превышает безопасный порог излучения. Радиоактивные элементы - уран и торий были найдены при разрезании карт - в порошке, скрытом между листами пластика.

В настоящее время специалисты Таиландского института ядерных технологий пытаются проанализировать степень радиоактивного загрязнения в районе Кхонкэн. А жителей, купивших "лечебные карты", просят обратиться в институт за инструкцией, как правильно утилизировать опасное приобретение.

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