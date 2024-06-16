Москва, Тегеран и Баку создадут новую рабочую группу для коридора Север - Юг

Представители Москвы, Тегерана и Баку договорились о создании рабочей группы по грузовым перевозкам в рамках международного транспортного коридора Север - Юг. Об этом сообщил представитель правительства Дагестана при торговом представительстве РФ в Иране Андрей Танаев, передает Day.Az.

Он участвовал во встрече экспертов российской делегации, посвященной формированию рабочей группы.

"Мы провели в Дербенте трехстороннее заседание на экспертном уровне между российской, азербайджанской и иранской делегациями и осмотрели таможенные и пограничные пункты, включая 'Астара Иранская', 'Астара Азербайджанская', 'Астара Азербайджанская Южная', 'Тагиркент-Казмаляр' и 'Яраг-Казмаляр'", - сообщил Танаев.

Он уточнил, что договоренность с иранской стороной о проведении этой встречи была достигнута в феврале 2024 года на российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тегеране под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра нефти Ирана Джавада Оуджи.

"С азербайджанской стороной мы договорились в двустороннем порядке", - добавил Танаев.

Он отметил, что перед трехсторонней встречей были также организованы переговоры между представителями РФ и Ирана, на которых обсуждались общие вопросы.

"На пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" все происходит по принципу одного окна - подали документы, в течение 30-40 минут их подготовили, выдали водителю и он уехал", - отметил Танаев, добавив, что получил только положительные отзывы от водителей грузовых автомобилей. Он подчеркнул, что заседание трехсторонней экспертной группы по вопросам грузоперевозок "прошло впервые за десять лет".

По словам Танаева, в заседании на уровне экспертов приняли участие 27 человек, по 9 от каждой стороны. Российскую делегацию возглавил директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Сергей Семенов, также в состав делегации вошли представители Минэкономразвития РФ, Федеральной таможенной службы РФ и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Российские власти рассчитывают, что коридор Север - Юг может стать альтернативой Суэцкому каналу, обеспечивая сквозной маршрут для поставок как транзитом в Европу, так и из России в Персидский залив. Важнейший сухопутный участок коридора проходит через Россию, Азербайджан и Иран. В настоящее время основная часть перевозок осуществляется грузовыми автомобилями.

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