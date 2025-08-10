https://news.day.az/azerinews/1773256.html Siyarto Donald Trampın Qafqazda sülhün bərqərar olunmasında rolunu yüksək qiymətləndirib Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto Azərbaycan ilə Ermənistan arasında Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannaməni "həm Qafqazda, həm də dünyada təhlükəsizliyə doğru böyük addım" adlandırıb.
Siyarto Donald Trampın Qafqazda sülhün bərqərar olunmasında rolunu yüksək qiymətləndirib
Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto Azərbaycan ilə Ermənistan arasında Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannaməni "həm Qafqazda, həm də dünyada təhlükəsizliyə doğru böyük addım" adlandırıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkədəki səhifəsində paylaşım edib. "Donald Tramp bir daha göstərdi ki, o, sülh gündəminin prezidentidir. İndi biz ümid edirik ki, Hindistan-Pakistan, İran-İsrail və Ermənistan-Azərbaycan [münaqişələrinin] həllindən sonra Ukrayna ilə Rusiya arasındakı münaqişəyə də son qoyulacaq", - deyə Macarıstanın xarici işlər naziri yazıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре