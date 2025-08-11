Vaşinqton Bəyannaməsi Cənubi Qafqazda sülh üçün dönüş nöqtəsidir - Vladimir Norov
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən Vaşinqtonda Birgə Bəyannamənin imzalanması Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması üçün tarixi irəliləyiş və dönüş nöqtəsi oldu.
Bunu Trend-ə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) keçmiş baş katibi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Vladimir Norov deyib.
O, razılaşmanın bir neçə səbəbə görə əhəmiyyətli olduğunu bildirib. Geniş beynəlxalq dəstək alındı:Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna və digər ölkələrdən təbriklər gəldi. Bəyannamədə maneəsiz nəqliyyat əlaqələri, transsərhəd investisiyalar və enerji əməkdaşlığı vurğulanaraq aydın iqtisadi baxış da əksini tapıb. Bura Qarabağda yenidənqurma layihələrindən tutmuş, yeni regional qaz ixracına qədər hər şey daxildir.
Norov qeyd edib ki, ABŞ-nin sazişin bağlanmasına yardımı böyük diplomatik dəyişiklikdir və Cənubi Qafqazı Avropa, Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərqi birləşdirən həyati körpüyə çevirmək imkanı verir. Bu strateji infrastruktur əməkdaşlığı münaqişədən daha dəyərli edərək regionda sabitlik "yara bilər".
Lakin indi əsas vəzifə "Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında sülh və dövlətlərarası münasibətlərin yaradılması haqqında Saziş"in paraflanmış layihəsini tam təsdiq edilmiş sülh müqaviləsinə çevirməkdir.
Norov vurğulayıb ki, uğur real iqtisadi səmərə və diqqətli diplomatiya ilə sürətli icradan asılıdır.
"Müvəffəqiyyətin əsl ölçüsü kağızdakı sözlərin yer üzündə sülhə nə qədər tez və effektiv şəkildə çevrilməsi olacaq", - deyə o fikrini yekunlaşdırıb.
Xatırladaq ki, avqustun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin Vaşinqtonda görüşünə dair Birgə Bəyannamə imzalayıblar.
Həmin gün Vaşinqtonda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan "Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsinə dair Saziş" layihəsini paraflayıblar. Ermənistan" və Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə (ATƏT-in Minsk prosesinin bağlanması, Minsk Konfransı tərəfindən müzakirə edilən münaqişə üzrə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupuna) birgə müraciəti imzalayıblar. Onlar Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə birgə müraciətini (ATƏT-in Minsk Prosesinin, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Minsk konfransının müzakirəsində olan münaqişə üzrə şəxsi nümayəndəsi və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun bağlanması barədə) imzalayıblar.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре