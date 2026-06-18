Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə qaz nəqli artıb
Bu ilin yanvar-may aylarında Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə 9 milyard 507,2 milyon kubmetr qaz nəql edilib.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında bildirilib.
Məlumata görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 234,9 milyon kubmetr və ya 2,5% çoxdur.
Ümumilikdə hesabat dövründə magistral qaz kəmərləri ilə 17 milyard 574,3 milyon kubmetr qaz nəql olunub ki, bu da ötən ilin yanvar-may aylarındakı göstərici ilə müqayisədə 2,6% çoxdur. Qazın ümumi həcminin 54,1%-i Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri vasitəsilə nəql olunub.
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən qaz Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəyə çatdırılır. Kəmər 2006-cı ilin sonunda istismara verilib və "Şahdəniz" yatağının işlənməsinin birinci mərhələsi çərçivəsində hasil olunan qazın nəqli başlanıb. 2018-ci ilin yayından etibarən isə "Şahdəniz" yatağının ikinci mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qazın genişləndirilmiş qaz kəməri - TANAP vasitəsilə Türkiyəyə tədarükünə start verilib.
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