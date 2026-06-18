https://news.day.az/azerinews/1842441.html Azərbaycan-İran iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edilib Azərbaycan və İran arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə edilib. Bu barədə Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" hesabında paylaşım edib.
Azərbaycan-İran iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edilib
Azərbaycan və İran arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə edilib.
Bu barədə Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" hesabında paylaşım edib.
"İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İllik Toplantıları çərçivəsində İran İslam Respublikasının iqtisadi işlər və maliyyə nazirinin müavini, İranın İnvestisiya, İqtisadi və Texniki Yardım Təşkilatının (OIETAI) prezidenti Mehdi Heydəri ilə görüşdük. Ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlərin cari vəziyyəti, ticarət, investisiya və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq, həmçinin biznes əlaqələrinin daha da gücləndirilməsi imkanları barədə fikirlərimizi bölüşdük", - paylaşımda qeyd edilib.
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