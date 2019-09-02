В январе этого года Xiaomi показала беспроводные наушники Mi AirDots Pro, а сейчас уже готовит их преемника.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Один из работников компании опубликовал фотографию в офисе с фанатом, на которой можно заметить коробку новых наушников Mi AirDots 2 Pro. Они всё также получат кейс для зарядки и белую расцветку. Из внешних отличий можно выделить лишь размер вкладышей - они теперь будут компактней.

Характеристики новой модели неизвестны, но можно предположить, что у них будет защита от воды по стандарту IPX4, Bluetooth 5.0 и автономность до 11-12 часов.

Наушники должны представить уже в ближайшее время. Они будут стоить около 60-70 долларов США.

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