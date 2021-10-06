https://news.day.az/officialchronicle/1388380.html Назначена глава ИВ Садаракского района Нахчыванской АР - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначена глава ИВ Садаракского района Нахчыванской АР - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
6 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Махиры Исмаил гызы Аднаевой главой Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
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