Назначена глава ИВ Садаракского района Нахчыванской АР

6 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Махиры Исмаил гызы Аднаевой главой Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.