Несколько трагических фактов, произошедших в московском роддоме № 27, стали поводом для дискуссий в обществе не только в московском регионе, но и обсуждаемой темой по всей России, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Долгие годы врачи московского роддома № 27 практиковали запрещенные методы при рождении ребенка под эгидой главрача Марины Сармосян. Речь идёт о методе Кристеллера.

Метод признан опасным для младенцев и официально запрещен в России с 1992 года.

Итог деятельности московских врачей плачевный: один ребёнок мёртв, двое других находятся в паллиативном статусе (медленно умирают), четвёртый - инвалид.

СК шокировано обстоятельствами и на днях завело уголовное дело.

"В Следственные подразделения Москвы и Московской области стали обращаться граждане в связи с ненадлежащим оказанием в медучреждении медицинской помощи при родоразрешении, следствием которого стали неизгладимые последствия для здоровья малышей. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего в рамках расследуемого уголовного дела", - говорится в сообщении СК.

В уголовном деле фигурируют четыре семьи, но жалоб еще больше.

Уволено все руководство клиники.

О жутких вещах, которые происходили в стенах родильного дома, рассказали пациентки, одна из которых потеряла ребенка, у троих младенцы стали инвалидами.

Пострадавшая, с которой началось расследование дела, Татьяна Бенграф рассказала на своей странице в Facebook, что ее ребенок был рожден в срок, с идеальными анализами и беспроблемной беременностью.

Младенец весил 3760 граммов. Сегодня у ребенка паллиативный статус и глубокая инвалидность. По словам матери, здорового и доношенного ребенка ей загубили в роддоме № 27. "Передозировали ЭА (эпидуральную анестезию, после чего прекратилась родовая деятельность) и выдавливали три мужика! Заразили сепсисом, не сделали гипотермию и просто бросили умирать, лечили гентамицином, который приводит к необратимым последствиям в мозге! -мозге!" - пишет Бенграф.

За роды по контракту пострадавшая заплатила 160 тысяч рублей.

"А потом выяснилось, что за месяц до нас Милене с клинически узким тазом не сделали кесарево, ребенок умер в реанимации, промучившись 24 дня с трубками во рту! А дальше - больше: ребенку Иры и Кирилла Юдиных занесли стрептококк, который привел к менингиту, и ребенок теперь живет без сознания в реанимации более полугода! Быстровой Валерии угробили ребенка, передозировав ЭА, и выдавливали, у ребенка вместо коры головного мозга гигрома. Марии Касаткиной передозировали ЭА и выдавливали, ребенок с трахеостомой, был на ИВЛ несколько месяцев. У всех детей паллиативный статус, всех отправили домой умирать!"

Эта информация легла в основу проверки Следственного комитета, в ходе которой в спешном порядке были уволены все заведующие отделениями филиала родильного дома ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27), а его заведующая Марина Сармосян арестована.

Парадокс в том, что данное медицинское учреждение считалось одним из лучших в Москве. Роддом, который возглавляла заслуженная-презаслуженная Сармосян, имеет лучшую статистику по Москве по естественным родам. Эксперты полагают, что именно это обстоятельство сыграло роковую роль с покалеченными судьбами рожениц и детей. Согласно предварительным данным, на такие ухищрения руководство клиники шло для повышения статистики по естественным родам.

По данным Следственного комитета России, процент проведения кесарева сечения в роддоме № 27 - намного ниже, чем в целом по Москве: 13% против 30%. Не секрет, что в России многие предпочитают кесарево сечение, отказываясь рожать естественным путем.

Врачи отмечают, что снижение операций по кесареву сечению обсуждается на всех уровнях акушерского сообщества. Дежурный врач обязан поставить в известность завфилиалом о проведении такой операции и согласовать это. А каждое кесарево сечение - это испорченная статистика, а, значит, и пониженные показатели. Роддом с высокой статистикой кесаревых сечений выглядит на бумаге очень некрасиво. И Сармосян для того, чтобы красиво отчитаться, решила обелить свою статистику путем, который под запретом с 1992 года.

Теперь понятно, как она ухитрялась продвигаться по карьерной лестнице.

В свою очередь, президент Лиги пациентов, член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский указывает, что в роддоме под влиянием главврача сложилась определенная школа отношения к беременным и родам. Он обратил внимание на то, что в роддоме до последнего момента не делали кесарево сечение, настаивая, чтобы женщины рожали сами.

"Если не родила сама, то вроде как и не женщина. А когда ребенок физически не мог пройти, то уже начинали просто давить на живот, потому что деваться было некуда", - комментирует он.

Впрочем, эксперты помимо одержимостью Сармосян к "чистой статистике", еще не исключают, профнепригодность и уровень образования с которым столкнулась медицина в последние годы.

Так, врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд пишет, что совершенно значительная часть врачей-акушеров плохо образованы.

"Очевидно, что это не их вина, а вина тех, кто упорно не желает признавать убогость и отсталость российского медицинского образования и упорно не желает его реформировать. Как можно наказывать людей за то, что их учили делать именно так? - пишет Павел Бранд.

По его мнению, 95% российских врачей ежедневно совершают ошибки.

"В результате этих ошибок периодически погибают люди. Это данность, с которой ничего нельзя сделать без качественной реформы образования и здравоохранения", - отмечает он.

Несмотря на неопровержимые факты, Сармосян и ее команда преступников-врачей не признают свою вину и отказываются от обвинений. Данный инцидент они преподают общественности как рейдерский захват клиники.

В соцсетях Сармосян успела найти единомышленников, разделяющих ее извращенные методы. Появилась петиция в защиту Сармосян. Правда, судя по списку подписантов за Сармосян, большинство это ее соотечественники из армянской диаспоры.

Интересно, что главврач в своей кадровой политике отдавала предпочтение выходцам из Армении. Так многие роды с летальными исходами принимала завотделением патологии Паносян Сусанна Рафиковна.

Также выяснилось, что Марина Сармосян ранее уже была фигурантом уголовного дела (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Дело было возбуждено в 2014 году по обращению 26-летней пациентки, у которой при родах погиб ребенок. Из материалов следует, что в июле 2012 года женщина обратилась в родильный дом при ГКБ № 29. Согласно результатам УЗИ, положение плода было нормальным, угроз жизни ребенка не было выявлено. Роды начались 9 августа. Как утверждала пострадавшая, врачи выбрали неверную тактику их ведения, из-за чего у ребенка развились гипоксия, асфиксия и он погиб.

В 2014 году пострадавшая обратилась в Следственный комитет РФ и обвинила врачей, среди которых была Марина Сармосян (с 2008 по 2017 год она заведовала первым акушерским отделением роддома ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана), в ненадлежащем оказании медицинской помощи и неверно выбранной тактике ведения родов. Однако, дело тогда замяли.

Журналисты обнаружили еще один вопиющий факт.

Оказывается, после возбуждения уголовного дела врачи роддома стали задним числом вносить изменения в историю беременности рожениц, чтобы скрыть свое нарушение.

Заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Владимир Меньшов сообщил, что в уголовном деле фигурируют четыре случая родов в этой больнице, которые закончились смертью детей или рождением ребенка с тяжелейшими осложнениями для здоровья.

По его словам, проводится комплексная судебная экспертиза, к которой привлечены лучшие эксперты Москвы и России.

В роддом №27 сейчас уже назначен новый руководитель. Это бывшая заведующая 32-м московским роддомом Елена Семейкина. Как заявляют в столичном департаменте здравоохранения, несмотря на серьезные кадровые перестановки, роддом работает и принимает пациенток, однако вернуть былую славу, подпорченную Мариной Сармосян, уже будет сложно.