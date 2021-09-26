Азербайджанские земли были освобождены от оккупации благодаря силе армии и руководству Президента Ильхама Алиева

Очень важно рассказать о 44-дневной войне, которая положила конец 30-летней боли. Общенациональный лидер Гейдар Алиев завещал освободить Карабах, и благодаря силе азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева эти земли были освобождены от оккупации.

Об этом в интервью Trend сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, передает Day.Az.

Посол отметил, что военная провокация, совершенная армянами в Товузе в июле прошлого года, гибель генерал-майора Полада Гашимова, других офицеров и солдат стали последней каплей, наполнившей чашу терпения Азербайджана.

"Азербайджанская армия решительно ответила на атаку, которую армяне начали 27 сентября по всем фронтам. Во время 44-дневной Отечественной войны Турция оказала Азербайджану как политическую, так и моральную поддержку. В тот момент Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил миру, что поддерживает Азербайджан в его справедливой борьбе за восстановление территориальной целостности.

Весь мир знал, что произошло в Карабахе, Ходжалы, но им это было безразлично. На прошлой неделе омбудсмены из Турции, Азербайджана и Пакистана посетили Карабахский регион Азербайджана и провели там мониторинг. Они стали свидетелями множества разрушений и фальсификаций, осуществленных армянами в отношении памятников культурного наследия Азербайджана за 30 лет оккупации, а также последствий провокаций против мирного населения и ракетных обстрелов Тертера и Гянджи. В связи с этим будет подготовлен отчет, и произошедшее в Карабахе и других регионах Азербайджана будет доведено до международной общественности", - сказал Джахит Багчи.

Говоря о Шушинской декларации, посол отметил, что этот документ столь же важен, как и подписанный 100 лет назад Карcский договор.

"Шушинская декларация - это шаг, ориентированный на будущее отношений Азербайджана и Турции. Декларация предусматривает два ключевых аспекта: во-первых, вывести отношения между Азербайджаном и Турцией на уровень стратегического союзничества, во-вторых - развивать и углублять сотрудничество между нашими странами. Наша основная цель - еще больше укрепить азербайджано-турецкие отношения, подняв их на более высокий уровень", - добавил турецкий посол.