Туристка полетела на Бали и начала кашлять кровью

Австралийская туристка поехала в путешествие мечты на Бали и заболела лихорадкой денге, из-за которой начала кашлять кровью, передает Day.Az со ссылкой на издание Daily Mail (DM).

30-летняя жительница Сиднея Аньяна Чандран приехала на курортный остров на свадьбу друга 8 июля. Через пять дней она почувствовала недомогание, но объяснила это похмельем и усталостью после разъездов и вечеринок. Позже у нее поднялась высокая температура и появилась ломота в теле и синяки.

К 17 июля ситуация стала настолько пугающей, что Чандран поставили капельницу и вызвали врача. Тот провел экспресс-тест на лихорадку денге, и результат на наличие вируса оказался положительным. Поскольку обратный рейс у туристки был на следующий день, она решила дотерпеть до возвращения домой, чтобы пройти лечение в австралийской клинике.

"Когда я села в самолет, то заметила кровь в стуле и моче, десны тоже активно кровоточили. Добравшись до Австралии, я начала кашлять кровью", - рассказала Чандран. После этого девушка неделю провела в больнице.

Туристка подчеркнула, что на Бали она чистила зубы только бутилированной водой, использовала средства от насекомых и не замечала на себе укусов. Несмотря на это, она все равно заразилась вирусом, который передается от комаров.

Отметим, что недавно, десятки протестующих против массового туризма заполонили популярный пляж в Европе из-за пьяных иностранцев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!