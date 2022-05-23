Во Франции создали первое в мире «чистое» стекло

Один из мировых лидеров стекольной промышленности, французская компания Saint-Gobain создала первое в мире "зеленое" плоское стекло, предназначенное для окон и зеркал. Строительное листовое стекло было произведено из стопроцентно переработанных материалов и экологически чистой энергии, заявила компания в своем пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Углеродно-нейтральное стекло получилось произвести с помощью чистого стеклобоя (переработанного материала из непригодного для использования стекла) и полностью зеленой энергии, получаемой из биогаза и обезуглероженной энергии. При особых технических параметрах печи, а также учитывая работу с "чистыми" материалами, группе исследователей удалось отлить качественное плоское стекло.

Проект французской компании является частью стратегии по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. В прошлом году она уже объявила о планах построить в Норвегии первый в мире завод по производству гипсокартона с нулевым выбросом углекислого газа.

Производители строительных материалов присоединяются к другим отраслям, инвестируя в сокращение выбросов. Компании наращивают темпы по снижению выбросов углерода до нуля, чтобы спасти планету от глобального потепления, вызванного деятельностью человека. К примеру, недавно британский стартап Mission Zero разработал метод улавливания выбросов углекислого газа из воздуха, при котором удаление из атмосферы одной тонны эмиссий будет стоить не более 100 долларов.