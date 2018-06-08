НАТО и Евросоюз наладили обмен предупреждениями о кибератаках

НАТО и ЕС договорились обмениваться предупреждениями об угрозах в сфере кибербезопасности, а также усилить свои тренировочные миссии в Ираке, сообщил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В пятницу в Брюсселе в рамках оборонного совмина НАТО прошли консультации с участием главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, где обсуждались совместные проекты в оборонной сфере.

Столтенберг сообщил, что за последние два года "НАТО и ЕС достигли беспрецедентного уровня сотрудничества" и "вместе работают по 74 конкретным направлениям сотрудничества, включая гибридные и кибернетические операции, морские операции, борьбу с терроризмом, учения и военную мобильность".

"Прогресс (в сотрудничестве) был существенным. Наши организации сейчас обмениваются в режиме реального времени предупреждениями о кибератаках и вредоносных программах", - сообщил он по итогам переговоров с представителями ЕС.

"Мы также обсудили, как мы можем дополнить усилия друг друга на южном направлении. Например, как НАТО, так и ЕС увеличивают свое присутствие в Ираке, ЕС сфокусировано на гражданском секторе безопасности, НАТО - на формировании возможностей иракских структур безопасности и обороны", - сообщил генсек.

Он также упомянул профессионализацию системы военного образования и подготовку инструкторов для военных. "Тесная координация и консультации между НАТО и ЕС помогут обеспечить продолжение взаимодополняемости. Нашим команды работают вместе, что поможет нам ответить на потребности наших иракских партнеров и поддержать их с тем, чтобы не допустить возвращения ИГ", - заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО и ЕС также усилили сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам. "Мы активизировали наше сотрудничество в области подготовки кадров, проведения учений и стратегической коммуникации в целях противодействия гибридным угрозам", - добавил он.

Генсек НАТО напомнил, что в июле "планирует подписать новую совместную декларацию" с ЕС, в которой будет изложено "видение того, как мы будем продолжать решать наши самые насущные проблемы в области безопасности".