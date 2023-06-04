Турецкий экономист подсчитал возможный доход от "газового хаба"

Такие суммы подсчитал турецкий профессор-экономист Сейфеттин Эрдоган. Он также отметил, что проект поспособствует росту престижа и дипломатического веса страны в мире.

Как передает Day.Az, его интервью опубликовало местное издание Türkiye.

Важным преимуществом профессор называет возможность страны существенно поднять престиж на глобальном энергетическом рынке, а также возможность приобретать природные ресурсы, включая нефть и газ, по более выгодной стоимости.

"Если Турция станет энергетическим центром, ее дипломатическая мощь значительно возрастёт", - уверен эксперт.