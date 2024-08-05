КНР будет добиваться цели по сокращению углеродных выбросов к 2029 году

Китай добьется конечной цели по сокращению углеродных выбросов к 2029 году, затем продолжит снижать этот показатель на 400 млн тонн в год. Об этом говорится в докладе "Решающая битва: Прогресс всестороннего углубления реформ в Китае и обеспечение высококачественных стандартов в новую эпоху, а также перспективы на 2029 и 2035 годы", подготовленном совместно Институтом финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете, Вольным экономическим обществом России, Исследовательской группой экономики и геополитики Манитобского университета (Канада) и Китайско-индийским советом по культуре и экономике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рассчитывается, что цель по достижению максимального сокращения углеродных выбросов будет достигнута к 2029 году. Затем Китай продолжит сокращать углеродные выбросы ежегодно на 400 млн тонн и станет страной, достигшей наиболее высокого результата в сокращении выбросов", - отмечают авторы доклада.

В документе также утверждается, что к обозначенному сроку более половины городов Китая полностью перейдут на зеленые источники энергии.

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