В дата-центре соцсети X вспыхнул пожар

Сегодня пользователи социальной сети X в США столкнулись с серьезными техническими проблемами.

Как передает Day.Az, по данным сервиса мониторинга DownDetector, более 5 000 человек уже сообщили о различных сбоях в работе платформы, принадлежащей Илону Маску.

В официальном аккаунте технической поддержки X подтвердили информацию о неполадках, указав, что причиной стала авария в одном из ключевых дата-центров компании. Представители платформы заверили пользователей, что инженерная команда уже мобилизована и активно работает над устранением неисправности.

Издание Wired со ссылкой на свои источники сообщает о пожаре в дата-центре, арендованном компанией Маска в Хиллсборо (штат Орегон). На данный момент официального подтверждения связи между этим инцидентом и текущими сбоями в работе социальной сети не поступало. Представители местной пожарной службы пока не выступили с комментариями.

На момент подготовки материала технические проблемы продолжаются уже несколько часов, хотя количество новых жалоб пользователей постепенно снижается, что может свидетельствовать о частичном восстановлении работоспособности платформы.

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