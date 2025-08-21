https://news.day.az/azerinews/1775231.html Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüblər Avqustun 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər şəhərində 1-ci yaşayış kompleksinin ərazisində fərdi və çoxmərtəbəli evlərdə yaradılan şəraitlə tanış olub, buraya köçən sakinlərlə görüşüblər.
Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüblər
Avqustun 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər şəhərində 1-ci yaşayış kompleksinin ərazisində fərdi və çoxmərtəbəli evlərdə yaradılan şəraitlə tanış olub, buraya köçən sakinlərlə görüşüblər.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sonra dövlətimizin başçısı sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре