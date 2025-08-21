Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüblər

Avqustun 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər şəhərində 1-ci yaşayış kompleksinin ərazisində fərdi və çoxmərtəbəli evlərdə yaradılan şəraitlə tanış olub, buraya köçən sakinlərlə görüşüblər.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sonra dövlətimizin başçısı sakinlərə mənzillərin açarlarını təqdim edib.