Hakan Fidan bir sıra həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan bölgədə baş verən son hadisələrlə bağlı İran, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Suriya, Misir və indoneziyalı həmkarları ilə telefon danışıqları aparıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb.
Məlumata əsasən, danışıqlar zamanı bu gün bölgədə baş verən hadisələr müzakirə olunub və proseslərin dayandırılması məqsədilə atıla biləcək addımlar qiymətləndirilib.
