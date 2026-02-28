"Liverpul" "Qalatasaray"la matçdan öncə futbolçusunu göndərib

Çempionlar Liqasının 1/8 finalında "Qalatasaray"ın rəqibi "Liverpul"un gənc futbolçusu komandadan ayrılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

 

Məlumata görə, İngiltərə klubunun 19 yaşlı cinah oyunçusu Trent Kone-Doherti Norveç təmsilçisi "Molde"yə transfer olunub. Klub gənc futbolçu ilə 2029-cu il dekabrına qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, "The Times"ın yaydığı məlumata görə, "Molde" bu transfer üçün "Liverpul"a 750 min avro təzminat ödəyəcək.