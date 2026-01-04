Какой заплесневелый сыр безопасно употреблять?

Не вся плесень на поверхности сыра опасна: твердые сорта, такие как чеддер, Пармезан и швейцарский, можно употреблять, если срезать не менее двух с половиной сантиметров вокруг пораженного участка, не касаясь плесени ножом. Об этом изданию The Conversation рассказал Брэд Райсфелд, профессор биомедицинской инженерии и общественного здравоохранения Университета штата Колорадо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, в отличие от твердых сортов, мягкие сыры - рикотта, сливочный сыр или творог - необходимо выбрасывать при первых признаках плесени, поскольку она быстро распространяется во влажной среде.

Ученый отметил, что "безопасная" плесень также используется при производстве сыров рокфор, стилтон, бри и камамбер: именно грибки Penicillium roqueforti и Penicillium camemberti формируют их вкус и аромат. Опасной считается зеленая, черная или красноватая плесень - особенно вызванная видами Aspergillus или Penicillium commune. По словам эксперта, эти штаммы способными вырабатывать токсичные соединения, вредные для печени.

"Кроме того, Penicillium commune вырабатывают циклопиазоновую кислоту - микотоксин, который нарушает движение кальция через клеточные мембраны, потенциально ухудшая работу мышц и нервной системы. К счастью, такие случаи редки, а испорченные молочные продукты обычно выдают себя резким, кислым запахом", - заключил Райсфелд.