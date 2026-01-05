Назван продукт, снижающий риск развития аллергии

Регулярное употребление томатов помогает организму бороться с хроническим воспалением и снижает риск аллергических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Канадзавы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие более тысячи человек старше 40 лет. Ученые сопоставили рацион добровольцев с показателями крови и обнаружили, что у тех, кто чаще ел томаты, был снижен уровень эозинофилов. Эти клетки участвуют в развитии аллергических и воспалительных реакций.

Даже после учета таких факторов, как возраст, пол, масса тела, вредные привычки и наличие хронических заболеваний, связь сохранялась. По расчетам авторов, каждые дополнительные 10 граммов томатов в день снижали вероятность повышения уровня эозинофилов примерно на 10%.

Исследователи связывают этот эффект с действием комплекса биологически активных веществ, содержащихся в томатах, - ликопина, полифенолов и флавоноидов. Эти соединения обладают выраженными противовоспалительными свойствами, улучшают антиоксидантную защиту и регулируют работу иммунной системы. При этом ни один из отдельных витаминов, включая витамин С и фолиевую кислоту, не показал аналогичного влияния.

Авторы работы отмечают, что включение томатов в рацион может стать частью профилактического питания при астме, аллергическом рините и других воспалительных состояниях, связанных с нарушением иммунных процессов. В дальнейшем команда планирует провести долгосрочные наблюдения, чтобы оценить, как регулярное потребление томатов влияет на уровень воспаления в организме с течением времени.