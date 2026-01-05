Врач указала на опасность шампанского с пеплом

Врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева предупредила, что новогодний ритуал с запиской и шампанским может навредить здоровью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, по словам специалиста, сгоревшая бумага содержит вещества, которые нельзя назвать безвредными. Дополнительную опасность создает ее сочетание с алкоголем: игристое вино усиливает раздражающее воздействие вредных частиц на слизистую желудка, что может привести к тошноте, болям и чувству тяжести.

Особенно высок риск для людей с гастритом и повышенной чувствительностью желудка, сообщает "Радио 1" со ссылкой на минздрав Подмосковья.

Сысоева пояснила, что в пепле остаются микрочастицы сажи, смол и химические компоненты бумаги - остатки чернил, отбеливателей и клеевых составов. При нагревании некоторые из них распадаются на токсичные фрагменты, которые не предназначены для попадания в организм.

При этом специалист отметила, что последствия во многом зависят от индивидуальной реакции. По ее словам, однократный подобный ритуал чаще всего не приводит к серьезному вреду, однако назвать его безопасным нельзя - для одних все проходит незаметно, для других праздник может обернуться дискомфортом.

Чтобы сохранить традицию без риска для здоровья, медик посоветовала не смешивать символы: сжигать записку отдельно, а шампанское пить без добавок. Это позволит оставить момент волшебным и избежать неприятных последствий.