Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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